Calciomercato Inter, Thuram Jr sempre più vicino alla maglia nerazzurra

L’Inter di Simone Inzaghi sta per chiudere la trattativa. Marcus Thuram, figlio d’arte dell’ex Parma e Juventus Lilian, è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

Secondo le prime voci, il Borussia Mönchengladbach, squadra tedesca dove milita Thuram Jr, chiederebbe all’Inter ben 30 milioni di euro per l’attaccante francese classe 1997. L’Inter, per ora, avrebbe offerto 25 milioni.

Privata del proprio bomber Romelu Lukaku, dopo l’acquisto di Edin Dzeko l’Inter cerca in Thuram, che viene da 29 presenze e 8 gol in Bundesliga, un nuovo attaccante che possa completare il reparto offensivo nerazzurro. Ormai, l’ipotesi Duvan Zapata sembra sfumata, mentre resta ancora in piedi l’opzione che conduce a Joaquin Correa.