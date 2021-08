Calciomercato Juve: Pjanic saluta il Barcellona, ma ci sono Roma e Fiorentina

Miralem Pjanic è ormai a un passo dall'addio al Barcellona. Lo vuole riprendere la Juve, ma sulle sue tracce ci sono anche Roma e Fiorentina

Le parole del tecnico Ronald Koeman non lasciano spazio a dubbi. Il futuro di Miralem Pjanic sarà lontano da Barcellona: "Ci sono giocatori come Pjanic e Umtiti che difficilmente riusciranno a trovare spazio, ma la decisione finale è sempre dei calciatori. Però sì, loro due hanno una situazione complicata", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico olandese, per poi aggiungere che la società sta “lavorando per trovare una soluzione”.

L’addio al Barça è quindi solo questione di tempo e ovviamente il ritorno alla Juventus è la prima opzione per il regista bosniaco. Lo rivorrebbe Allegri e sarebbe una soluzione molto gradita al giocatore, ma non è ancora cosa fatta. Pur considerandolo perfettamente compatibile col nuovo arrivato Locatelli, il tecnico bianconero è consapevole che l’innesto del bosniaco a centrocampo creerebbe un certo affollamento.

Si sta quindi cercando di sfoltire la rosa e se è difficile trovare una sistemazione per il “gemello” Arthur, preso dal Barcellona proprio come rimpiazzo di Pjanic, a partire potrebbe essere McKennie: Allegri lo stima, ma non lo considera incedibile.

La Juve non è però l’unica pretendente italiana di Pjanic: il giocatore piace moltissimo anche alla Roma, altro suo ex club, nonché alla Fiorentina, che stanno monitorando la situazione con grande attenzione.