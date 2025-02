Calciomercato Juventus vs Napoli, si apre la partita per Zirkzee. Retroscena clamoroso Frattesi....

Calciomercato Juventus vs Napoli per Zirkzee

Il calciomercato invernale si è chiuso, ma le strategie per quello estivo sono già partite. E uno dei nomi caldi si preannuncia essere quello di Joshua Zirkzee. Passato al termine della scorsa stagione al Manchester United per 42,5 milioni di euro (26 milioni al Bologna e la restante parte al Bayern Monaco), l'annata in Premier League sin qui non è stata all'altezza delle aspettative: 24 presenze (8 volte titolare, con soli 875 minuti complessivi giocati) e 3 gol fatti (oltre a un assist). Se non ci sarà un'inversione di tendenza, la possibilità che lasci l'Old Trafford a giugno è concreta e le squadre di serie A pronte ad accoglierlo non mancano.

Due in primissima fila monitorano il futuro di Zirkzee. Da tempo sulle sue tracce c'è la Juventus, che potrebbe separarsi da Dusan Vlahovic in estate (il centravanti serbo entrerà nell'ultimo anno di contratto), mentre Kolo Muani è arrivato in prestito secco per sei mesi (dunque per provare a trattenerlo bisognerà ripassare dal Psg).

Il secondo club alla finestra per Zirkzee è il Napoli. Il 23enne olandese piace al club allenato da Antonio Conte, che in estate cercherà rinforzi per il ritorno in Champions League e, dopo i 70 milioni incassati dalla cessione di Kvaratskhelia (Okafor è arrivato dal Milan in prestito a 1,5 mln con diritto di riscatto a 23,5 milioni) potrebbe vederne entrarne da Viktor Osimhen 75 se verrà attivata la clausola dall'estero.

Calciomercato Napoli, Lucca dell'Udinese nei radar

Napoli che in attacco ha acceso i radar anche su Lorenzo Lucca (9 gol in 22 presenze sin qui per il classe 2000 dell'Udinese, accostato anche al Milan nei giorni scorsi, prima della fumata bianca con Santiago Gimenez).

Calciomercato Juventus, il retroscena Frattesi e l'obiettivo Yeremay Hernandez

Intanto, tornando alla Juventus emerge un retroscena clamoroso legato a Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 dell'Inter e della nazionale azzurra era entrato nei piani bianconeri secondo un retroscena svelato da Gianluca Di Marzio. Stando a queste indiscrezioni, l'affondo sarebbe arrivato se la Juve avesse ceduto Douglas Luiz. Difficilmente comunque pensare che l'Inter lo ceduto ai rivali storici.

In vista della prossima stagione intanto secondo "Sky Sport", la Juventus sarebbe interessata a Yeremay Hernandez, ala sinistra spagnola classe 2002 del Deportivo la Coruna e punterebbe ad accelerare la trattativa con gli iberici a breve per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, corsa per Nicolò Bertola

Un altro talento da monitorare nel medio periodo è il difensore classe 2003 dello Spezia e della nazionale Under 21, Nicolò Bertola. Nelle ultime ore del calciomercato invernale si era vociferato di un possibile blitz della Juventus per prenderlo subito e portarlo a Torino in estate. Alla fine l'offerta non è arrivata e il giocatore a giugno sarà libero a parametro zero, dunque può trovare una squadra per la prossima stagione in qualsiasi momento. Si parla anche di un'offerta di rinnovo dello stesso Spezia ancora valida con stipendio a 350 mila euro e clausola in uscita bassa (attorno a 1,5 mln). Non solo Juve comunque: anche Inter, Napoli e Atalanta seguono il ragazzo...