Calciomercato Juventus, Zirkzee-Tomori. Barcellona, assalto a Leao del Milan. E poi... Le trattative

Calciomercato Juventus-Zirkzee e Rashford

La Juventus continua a seguire Joshua Zirkzee (classe 2001) come regalo per Thiago Motta che ha già allenato il talento olandese al Bologna (ceduto per 42,5 milioni di euro al Manchester United la scorsa estate). Sarebbe una perfetta alternativa, ma anche spalla di Vlahovic (con Milik che tra l'altro sta tornando a disposizione). Lo stesso club inglese ha messo in vendita un altro attaccante: Marcus Rashford (classe 1997), proposto a diverse squadre tra cui la stessa Juve, oltre a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Tottenham. I Red Devils lo valutano 50 milioni di euro, ma per gennaio possono aprire al prestito.

Manchester United che nel frattempo segue con interesse il nigeriano Victor Osimhen (in prestito al Galatasaray, ma ancora di proprietà del Napoli), lo spagnolo Dani Olmo del Barcellona e lo svedese Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.

Calciomercato Milan, Barcellona su Rafael Leao

Il Barcellona torna a pensare a Rafa Leao. L'indiscrezione arriva dai media spagnoli, che mettono il campione del Milan come uno degli obiettivi della squadra blaugrana. Secondo il diario madrileno Marca, l'attaccante rossonero potrebbe essere la soluzione per i blaugrana che hanno difficoltà ad arrivare a Nico Williams. La valutazione però stando a queste indiscrezioni è di 75 milioni di euro e dunque strappare Leao al Diavolo è quantomeno complicato.

Calciomercato Milan-Juventus: Tomori e Moschera. Bondo/Frendrup a centrocampo

La Juventus pensa a Fikayo Tomori per rinforzare la difesa (dopo Kalulu ad agosto)? Il centrale inglese, poco utlizzato da Fonseca nelle ultime settimane, ha una valutazione da 25 milioni. Il Milan si guarda intorno nel frattempo e secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hannno intensificato i contatti per Cristhian Mosquera, come eventuale sostituto. Passaporto spagnolo il 20enne gioca nel Valencia (è in scadenza nel 2026) dove è titolare. Il prezzo, non superiore ai 25 milioni di euro. Stando alla Gazzetta resiste l'ipotesi di un potenziale scambio Tomori-Danilo, con lo juventino che sarebbe una parziale contropartita tecnica gradita a Fonseca.

A centrocampo per dar manforte ai titolarissimi Fofana e Reijnders piacciono il 21enne Warren Bondo, attualmente al Monza (valutazione 10 milioni), e Morten Frendrup, punto fermo del Genoa (da capire cosa deciderà la nuova proprietà per il gioiello classe 2001). Il club rossonero guarda anche all'estero, come in Germania dove piace Angelo Stiller dello Stoccarda, che costa circa 30 milioni di euro. Sia per Stiller che per Bondo, il colpo si può fare solo se esce un giocatore straniero in lista serie A e Champions.

LEGGI ANCHE