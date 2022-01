Calciomercato: Kessie, Brozovic, Dybala, Belotti e... le trattative. Rumors

Inizia l'anno dei top player a parametro zero. Mai visti così tanti campioni in scadenza di contratto come in questo 2022 di calciomercato. I nomi più caldi? Nei giorni scorsi tanto s'è scritto su Lorenzo Insigne. Ecco situazione e trattative.

CALCIOMERCATO MILAN: KESSIE E ROMAGNOLI

Tanto s'è detto e scritto di Frank Kessie: il centrocampista sembrerebbe avviato a dare l'addio al Milan a giugno (c'è grande distanza tra la domanda, 8 milioni, e l'offerta, 6 milioni da raggiungere con i bonus): l'ivoriano piace a mezza Europa, con Psg e Tottenham in prima fila per lui. I rossoneri hanno anche Alessio Romagnoli a fine contratto: al difensore è stato proposto un rinnovo (offerta attorno ai 3 milioni netti a stagioni) e si attende una risposta: la Juventus resta indiziata per fare il colpo di mercato (mentre il Barcellona resta alla finestra). Ibrahimovic: in primavera (marzo) ci sarà un incontro per discutere un prolungamento di un altro anno con la maglia del Milan.

CALCIOMERCATO INTER: BROZOVIC E PERISIC

In casa Inter i discorsi principali in tema parametro zero sono legati a Marcelo Brozovic (che piace all'Atletico Madrid) e Ivan Perisic, giocatori cardine su cui la squadra di Simone Inzaghi ha costruito anche quest'anno il primato in classifica (dopo lo scudetto dello scorso anno con Antonio Conte in panchina). Il club nerazzurro è intenzionato a non perderli e al centrocampista è stato offerto un prolungamento al 2025 (stipendio da 6 milioni più premi: il campione croato è sceso da 8 a 7 mln come richiesta: parti più vicine), mentre per l'esterno è pronto un biennale da 4 milioni annui più premi (lui ne chiede sei). L'Inter potrebbe chiudere il rinnovo di Brozovic a gennaio, mentre con Perisic dovrebbe essere febbraio il mese della verità. In uscita Matias Vecino (Roma e Lazio pensano al centrocampista uruguagio già in prospettiva gennaio).

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DYBALA, CUADRADO, BERNARDESCHI

Fronte Juventus, il nodo principale da sciogliere è quello su Dybala. Nei giorni scorsi la Gazzetta aveva raccontato un'indiscrezione su una possibile proposta triennale (anziché quinquennale) da parte dei bianconeri e rumors dalla Spagna raccontavano poi di un interesse del Psg per lui, ma, al momento tutto sembra portare alla fumata bianca con la Juventus: tra club e l'agente del giocatore, Jorge Antun, è stato trovato nelle scorse settimane un accordo da 8 milioni netti a stagione (con i bonus si potrebbe arrivare a 10-11 mln) e l'annuncio dovrebbe arrrivare a febbraio (con firma fino al 2026). Verso il rinnovo Juan Cuadrado (un anno con opzione al 2023 o biennale), mentre sono cresciute di molto pure le quotazioni di Federico Bernardeschi (che con il ritorno di Massimiliano Allegri sta vivendo un'ottima stagione: il Barcellona monitora però la situazione). Da capire più avanti il futuro di Mattia De Sciglio e Mattia Perin.

CALCIOMERCATO TORINO: BELOTTI

Sull'altra sponda cittadina, il Torino e Andrea Belotti sono invece lontanissimi. Dopo sette anni, il Gallo si appresta quasi certamente a vivere l'ultima stagione in maglia granata (secondo Sky Sport è scaduta l'offerta di rinnovo da 3 milioni e se l'attaccante dovesse tornare a trattare da Urbano Cairo arriverebbe una proposta attorno a 2/2,5 mln). "Ci dovrebbe essere un indennizzo per le società che crescono i calciatori e poi li vedono andare via a parametro zero. Belotti lo abbiamo pagato 8 milioni per prenderlo dal Palermo quando nemmeno loro ci credevano più di tanto. Ormai penso che se ne andrà senza lasciarci un euro", ha spiegato Urbano Cairo nei giorni scorsi a La Stampa. "Se mi sento tradito? Ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa ma non potevamo interrompere quel tipo di armonia. Nel tempo ho capito che se un giocatore vuole partire, è meglio lasciarlo andare: se cambi nella testa i rischi di stress e infortuni aumentano". Per giugno resta in piedi l'ipotesi Milan (anche se i rossoneri sembrano anche pronti a entrare nell'asta per Scamacca con Inter e Juventus), ma sull'attaccante della Nazionale vigilano molti club tra cui anche Napoli e Fiorentina.