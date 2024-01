Calciomercato, Matija Popovic al Milan. Il talento serbo arrivato a Milano

Matija Popovic e il Milan sono vicinissimi. Il trequartista classe 2006, aveva colpito il club rossonero (e non solo) agli Europei Under-17 giocati con la nazionale della Serbia: è sbarcato a Milano, per definire i dettagli del suo matrimonio con il Diavolo che dovrebbe portare a un contratto fino al 2028. A questo punto è (quasi) bruciata la concorrenza del Manchester City, che era forte su questo gioiellino in scadenza del contratto (lo scorso 31 dicembre) con il Partizan Belgrado.

Matija Popovic è un giocatore versatile che può svariare su tutto il fronte d'attacco: trequartista in grado di giocare anche come esterno offensivo e falso nuove. Nel match tra Serbia Under 17 e Italia (allenata da Bernardo Corradi) fu protagonista del 2-0 con due assist di classe pura.

Popovic rinforzerà il Milan Primavera di Ignazio Abate, ma viste le occasioni che Stefano Pioli ha concesso - venendo ripagato - a tanti talenti rossoneri (da Alex Jimenez a Kevin Zeroli, passando per Jan-Carlo Simic, Davide Bartesaghi, Francesco Camarda senza dimenticare Chaka Traorè, quest'ultimo aggregato alla prima squadra quest'anno) c'è da scommettere che presto potremmo vederlo debuttare a San Siro.

Il Milan dimostra di credere molto in Matija Popovic visto che andrebbe a occupare l'ultimo slot stagionale da extracomunitario. Dunque si chiudono tutte le voci legate Serhou Guirassy: il 27enne attaccante dello Stoccarda (e della nazionale guineiana) che ha una clausola da 18 milioni, ma anche lui giocatore extra Ue.