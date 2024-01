Calciomercato, Milan-Buongiorno: pressing su Urbano Cairo. E Kean dalla Juve..

Calciomercato, Milan-Buongiorno: pressing su Urbano Cairo

Non solo Matteo Gabbia (rientrato in anticipo dal prestto) e Filippo Terracciano dal Verona (jolly classe 2003 che può giocare sulle fasce o mezzala), il Milan non molla la presa per regalare un difensore a Stefano Pioli in questo mercato di gennaio. E il grande sogno resta il gioiello del Torino Alessandro Buongiorno. Il 24enne difensore granata nella serata di martedì 16 gennaio si è incontrato a cena con il proprio entourage a Milano: dopo aver rifiutato l'Atalanta in estate, questa volta l'idea di vestire la maglia rossonera lo tenta. Il pressing sul Torino sta per partire ufficialmente.

Calciomercato, Milan-Bongiorno e l'offerta del Napoli: no di Urbano Cairo

Il Milan però deve vincere la resistenza di Urbano Cairo a cedere il suo campione a metà campionato (con un Toro che sogna la qualificazione in Europa). Serve un'offerta importante, attorno ai 35 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi potrebbe mettere sul tavolo delle trattative, l'attaccante della nazionale Under 21 Lorenzo Colombo (attualmente in prestito al Monza dove è stato raggiunto nei giorni scorsi da Daniel Maldini) come parziale contropartita tecnica per abbassare il 'cash'. Il problema sta nella valutazione: per il Milan, la giovane punta vale 15 milioni, il Torino la valuta attorno a quota 10. Tra l'altro secondo tuttomercatoweb, Il Napoli ha offerto 25 milioni di euro più il cartellino del centrale norvegese Leo Ostigard: no di Urbano Cairo.

Calciomercato Milan, le alternative a Buongiorno

Bongiorno-Milan resta dunque il sogno per eccellenza di Furlani e Moncada. Le alternative restano Lilian Brassier con il Brest che chiede però 12 milioni di euro per il classe '99 (su cui c'è anche il Napoli, oltre a Porto e Monaco) e in seconda fila il 21enne francese Tanguy Nianzou Kouassi (il Siviglia apre al prestito con diritto di riscatto).

Calciomercato Milan, Moise Kean in prestito dalla Juventus?

Fronte attaccante: con il destino di Olivier Giroud da decifrare (scadenza a fine giugno, ipotesi Mls americana) e Stevan Jovic su cui verranno fatte valutazioni più avanti (il Milan dovrà decidere se esercitare l'opzione di rinnovo triennale per l'ex punta della Fiorentina), il grande investimento sul fronte offensivo verrà fatto in estate. Attenzione però alle voci su Moise Kean e un possibile Milan per un prestito secco sino al termine della stagione, con l'argentino Luka Romero che potrebbe liberare il posto passando temporaneamente al Boca Juniors. La punta bianconera piace anche a Monza e Fiorentina, ha offerte dall'estero (ipotesi che piace al giocatore), ma di fronte a un'offensiva del Milan potrebbe cambiare tutto.

Moise Kean (foto Lapresse)



Chukwueze resta al Milan: "Non me ne vado. Grande club, devo mostrare il mio potenziale"

"Non me ne vado perché ho bisogno di mettermi alla prova. Mi hanno preso per una cifra importante. Lasciare il Milan vorrebbe dire che mi sto allontanando dalle mie responsabilità. Devo solo concentrarmi e lavorare sodo. Il Milan è un grande club, quindi devo mostrare il mio potenziale. Se non ci avessi voluto giocare non avrei firmato per il club rossonero", ha detto Samuel Chukwueze a Soccernet.ng dal ritiro della Nigeria in Costa D'Avorio dove è in corso la Coppa d'Africa.

