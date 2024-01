Calciomercato, Moise Kean lascia la Juventus: niente serie A, va all'estero

Calciomercato, Kean lascia la Juventus: Monza e Fiorentina piste fredde

Moise Kean dovrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. L'attaccante italiano classe 2000 è chiuso in bianconero visto l'affollamento nel reparto offensivo (Vlahovic, Chiesa, Yildiz e Milik) per una squadra che gioca solo campionato e Coppa Italia (al massimo ancora 3 partite, tra semifinali e finale). Ecco perchè può partire in prestito 6 mesi, così da trovare un club che gli permetta di giocare e convincere Luciano Spalletti a convocarlo in Nazionale per Euro 2024. Prima però serve l'accordo di rinnovo del contratto - in scadenza tra un anno e mezzo.

In Italia lo seguono Monza e Fiorentina. Ma Moise Kean sembra propendere per una nuova esperienza all'estero, dopo quelle con Everton e Psg.

Calciomercato Juventus, Moise Kean verso l'estero

Fuori dalla serie A "ci sono vari estimatori di Kean, e proprio lontano dalla Serie A Kean ha espresso la preferenza di essere ceduto - ha spiegato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport -. Moise Kean, ventitré anni ma già tanta esperienza alle spalle, potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato, in prestito. Sull'ex PSG ed Everton si è mosso l'interesse di varie squadre, sia in Ligue1, con il Rennes e il Nizza di Farioli che hanno messo gli occhi sull'attaccante italiano, in un campionato che conosce, avendoci già giocato con i parigini, che in Liga, con l'Atletico Madrid di Simeone".