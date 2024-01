Calciomercato Juventus, colpo Giuntoli: a parametro zero dalla Lazio!

Calciomercato Juventus, Felipe Anderson a parametro zero dalla Lazio: colpo vicino

Il calciomercato invernale è in corso, ma la Juventus guarda al futuro e prenota un giocatore per luglio. Il club bianconero è vicino a Felipe Anderson. L’attaccante brasiliano (classe 1993, 2 gol e 6 assist quest'anno in 20 presenze) sta riflettendo in attesa di capire se per Lotito deciderà di alzare e ritoccare l’offerta di rinnovo, ma la possibilità che il club capitolino salga oltre quota 3,5 milioni (compresi bonus sino al 2027) e difficile. E, secondo il Corriere dello Sport, "Felipe ha già raggiunto un accordo con la Juve. Due viaggi a Torino di Juliana Gomes, la sorella agente, tra novembre e dicembre, avrebbero permesso di gettare le basi di un’intesa non ancora formalizzata". Si parla di 4 milioni a stagione sino al 2028.

"La Juve conferma l’interesse per il brasiliano, appetibile a parametro zero, ma non la chiusura dell’operazione: è un profilo che potrebbe interessare a giugno nel caso in cui fosse libero - prosegue il Corsport - Giuntoli lo stima dai tempi in cui Sarri (guarda caso) allenava il Napoli e completerebbe il reparto offensivo di cui fanno già parte due esterni come Yildiz e Chiesa".

Felipe Anderson è un giocatore duttile, che può giocare seconda punta o esterno d'attacco: un jolly offensivo nella rosa bianconera che la prossima stagione tornerà ad avere un doppio impegno pesante, tra campionato e Champions League.

Calciomercato Juventus-Napoli per Popovic. Bernardeschi, pista bianconera viva

Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006, dopo la rottura di trattative con il Milan è entrato nel mirino della Juventus. Per l'ex Partizan Belgrado però è in corsa anche il Napoli che potrebbe prenderlo e prestarlo sino al termine della stagione al Frosinone. Kalvin Phillips, centrocampista classe 1995 della nazionale inglese, accostato a lungo alla Juventus dovrebbe restare al Manchester City almeno fino a fine stagione. Jordan Henderson ex Liverpool, attualmente in Arabia Saudita, non scalda la Juventus.

Resta viva la pista che porta a un ritorno di Federico Bernardeschi - il 30enne ex Fiorentina ora al Toronto in Major Soccer League - in caso di partenza di Kostic su cui c'è l'interesse dell'Al Hilal. "Leggevo di questo incrocio se va via Kostic... Si potrebbe fare prestito, ma non ho notizie da Toronto al momento. Vediamo, ora iniziano il ritiro precampionato...", aveva detto nei giorni scorsi il procuratore Andrea D'Amico a Radio 24.