Roma, Daniele De Rossi dopo Mourinho: Capitan Futuro diventa Mister Presente

Roma, Daniele De Rossi allenatore dopo l'esonero di Mourinho

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma (qui i dettagli dell'addio): lo Special One paga una stagione deludente della squadra. Demeriti suoi o lacune della rosa? "C'è un allenatore che la gente pensa sia José Harry Mourinho Potter che alza le aspettative", aveva detto Mou sabato scorso prima della partita col Milan, l'ultima della sua avventura alla guida dei giallorossi.

Nella Capitale i tifosi si sono divisi sul tema e le responsabilità di un'annata che vede la Roma nona in classifica (-22 dall'Inter, ma solo -5 dalla zona Champions occupata dalla Fiorentina), eliminata in Coppa Italia (dalla Lazio...) e ai playoff di Europa League dopo il secondo posto in un girone non impossibile.

Ormai comunque è un discorso secondario, la realtà è che il tecnico portoghese non è più l'allenatore della Roma e al suo posto qualcun altro guiderà la squadra sino al termine della stagione cercando di conquistare almeno un posto nelle Coppe del prossimo anno e, perchè no, giocandosela in Europa League (dopo la finale persa ai rigori col Siviglia della scorsa stagione).

Chi sarà il nuovo mister giallorosso? I Friedkin sembrano aver deciso: tutti gli indizi portano a Daniele De Rossi. Una bandiera sulla panchina della Roma, una scelta che un po' ricorda quella che fece il Milan qualche anno fa, quando chiamò Rino Gattuso (promuovendolo in quel caso dalla Primavera), ottenendo poi ottimi risultati da quella decisione.

Daniele De Rossi, da Capitan Futuro a Mister Roma

L'ex centrocampista e bandiera, è pronto a passare da Capitan Futuro a Mister Roma di oggi. Senza guardare troppo avanti: un contratto "da traghettatore" fino a giugno. Una chance importante. Vero che nella capitale girano nomi per la prossima stagione (come Antonio Conte, sogno non solo giallorosso...), ma Daniele De Rossi avrà avanti 6 mesi per convincere tutti a confermarlo sulla panca. Manca la fumata bianca, ma tutto porta alla nomina: dopo 18 stagioni da giocatore dovrebbe essere il nuovo allenatore della squadra per cui batte il suo cuore.