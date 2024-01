Roma: Mourinho esonerato. Friedkin: "Serve un cambiamento immediato"

Roma ha esonerato José Mourinho

Le indiscrezioni giravano da qualche giorno circa una panchina giallorossa traballante e che sarebbe diventata a rischio in caso di sconfitta contro il Milan. Il lunedì dopo il netto 3-1 per i rossoneri, nonostante le voci su Daniele De Rossi possibile traghettatore, però lo Special One sembrava esser rimasto alla guida della squadra. Invece ecco il colpo di scena: "Mourinho non è più l'allenatore della Roma".

Mourinho, "Harry Potter" esonerato dalla Roma

L'ex allenatore dell'Inter che conquistò il Triplete paga una stagione molto deludente della Roma: mai stata in corsa per lo scudetto (a -22 dall'Inter), a metà classifica (nona) pur se la zona Champions è meno lontana di quello che potrebbe sembrare (5 punti dalla Fiorentina quarta), ai playoff di Europa League contro il Feyenoord per non esser riuscita vincere un girone semplice (Sheriff, Servette e Slavia Praga), eliminata dai quarti di Coppa Italia per giunta per mano della Lazio (1-0 gol di Zaccagni).

"Il potenziale delle altre che possono entrare in top 4 non può essere paragonato a noi. Ma siamo noi, la tifoseria più incredibile mai vista, c'è un allenatore che la gente pensa sia José Harry Mourinho Potter che alza le aspettative", aveva detto Mourinho alla vigilia di Milan-Roma.

Mourinho esonerato dalla Roma, il comunicato

"L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. “Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.

(Articolo in fase di aggioranamento)