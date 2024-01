Calciomercato Milan, chiesto Nianzou in prestito con diritto di riscatto

Il Milan continua la caccia a un difensore centrale per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Con Buongiorno del Torino lontano (Urbano Cairo non vuole cederlo a metà stagione) e Lilian Brassier su cui il Brest non accenna a far sconti (prezzo 12/13 milioni), tra i nomi più caldi delle ultime c'è quello di Tanguy Nianzou, giocatore classe 2002 del Siviglia: secondo Il Giornale, il club di via Aldo Rossi ha chiesto il francese in prestito con diritto di riscatto al club andaluso.

Calciomercato Milan, Romero in prestito. Barteseghi forse

In uscita è stato definito il prestito secco fino al termine della stagione la mezzapunta argentina Luka Romero (il19enne è arrivato in estate a parametro zero dalla Lazio) all'Almeria. Da valutare la situazione di Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro che in estate è stato promosso in prima squadra dalla Primavera milanista. Il prodotto del settore giovanile rossonero. Molti club lo chiedono in prestito, in primis il Frosinone.