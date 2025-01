Calciomercato Milan, intrigo Rashford: contropiede al Diavolo. Le mosse su Trincao e Belahyane... Rumors

Calciomercato Milan, intrigo Rashford: si inserisce il Como. Nodo ingaggio per la stella del Manchester United

Il Milan ha comunicato all’agente di Rashford di poter coprire solo la metà di quello che resta da pagare rispetto all’ingaggio dell’attaccante inglese (di 13 milioni netti a stagione, dunque 6,5 per la seconda parte di questa). Lo riporta calciomercato.com. Al giocatore piace l'idea di vestire la maglia rossonera e il Manchester United spinge per far partire un giocatore ormai fuori dal progetto di Amorim. L'idea sarebbe di una cessione, ma potrebbe essere accordato anche un prestito secco (l'eventuale riscatto obbligherebbe le parti a cercare un intesa economica di lungo periodo sullo stipendio). L'attaccante inglese è stato proposto non solo al Milan, ma anche ad altri top club (e in Inghilterra piace anche al Tottenham, anche se i Red Devils non vorrebbero girarlo a una rivale in Premier League).

Inoltre a sorpresa si è inserito in modo concreto il Como, stando a quanto riportato da Sky Sport: contatto con il suo entourage sfruttando anche l'amicizia che c'è fra il giocatore e Raphael Varane, non più giocatore ma rimasto come ambasciatore del club (ed ex-compagno di squadra al Manchester United). Il club lariano ha una proprietà solida e forte in grado di coprire l'intero ingaggio di Rashford.

Calciomercato Milan, Trincao alternativa a Rashford

Il Milan tiene vive anche altre piste alternative al talento inglese, in particolare guarda a Francisco Trincao dello Sporting Lisbona, il contratto della 24enne ala portoghese (ama partire da destra, ma può giocare anche a sinistra o da falso nueve) scade nel 2026 e potrebbe essere una buona occasione di mercato per il Diavolo.

Calciomercato Milan, contatto con Belahyane del Verona

A centrocampo non c'è solo Warren Bondo del Monza tra i nomi seguiti. Anzi nelle scorse ore si sono registrati passi avanti per Reda Belahyane, regista classe 2004 del Verona e della nazionale del Marocco (con passaporto francese): 18 presenze e 2 assist per lui in stagione. Il Verona lo acquistò per 500 mila euro nell'inverno 2024 al Nizza e ora lo valuta circa 10 milioni di euro. Essendo under 22 non ci sarebbero problemi di inserimento nelle liste della prima squadra che necessita di un rinforzo in mezzo al campo da affiancare in rosa ai titolarissimi Reijnders-Fofana, senza dimenticare Musah, Loftus Cheek (che Conceiçao vuole riportare ai livelli della scorsa stagione) e Bennacer.