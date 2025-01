Elon Musk "vuole comprarsi il Liverpool". Quanto costano i Reds? Oltre 2 volte la Juventus di Elkann (e quasi 4 il Milan di Gerry Cardinale)

Elon Musk vuole il Liverpool, la rivelazione di papà Errol

Elon Musk sbarcherà in Premier League diventando proprietario del Liverpool? Sarà il nuovo patron di uno dei club più prestigiosi del mondo, con 19 titoli nazionali vinti, (oltre a 8 Coppe d'Inghilterra e 10 Coppe di Lega), ma soprattutto 6 Champions League, un Mondiale per Club (e anche 3 Coppe Uefa/Europa League, 4 Supercoppa Uefa)?

Il sogno c'è e lo confessa il padre dell'amministratore delegato di SpaceX-Tesla e cofondatore di Neuralink e OpenAI. Che poi diventi realtà è un altro paio di maniche e si vedrà. "Elon Musk vuole il Liverpool? Non commento, alzerebbero il prezzo. Se vuole comprarlo? Oh sì, ma questo non significa che lo farà. Gli piacerebbe, ovvio, a chiunque piacerebbe, anche a me. Sua nonna è nata a Liverpool, lì abbiamo ancora dei parenti", le parole di Errol Musk, alla 'Times Radio' confermando l'interesse per il club inglese di proprietà dal 2010 del Fenway Sports Group. Va sottolineato che Fenway Sports Group possiede il Liverpool nel 2010, in passato si è parlato della possibile ricerca di soci, ma si è mai vociferato della possibile vendita del pacchetto di maggioranza.

Elons Musk vuole il Liverpool, quanto vale il club Reds? Il confronto con Juventus, Inter e Milan

A maggio 2024 Forbes ha classificato il Liverpool come il quarto club calcistico più prezioso dietro a Real Madrid (6,41 miliardi di euro), Manchester United (6,36 mld) e Barcellona (5,44 mld), con un valore stimato di 5,37 mld di dollari, tradotto in euro sono 5,21 mld. Per capirci il Milan di Gerry Cardinale era stato quota circa 1,4 miliardi con l'Inter - che in quei giorni stava passando sotto il controllo di Oaktree dopo l'era Suning - poco sotto il miliardo.

La Juventus di John Elkann- primo club italiano in questa classifica - era attorno a quota 2 mld.

Perché Elon Musk vuole il Liverpool

Perché Elon Musk vuole proprio il Liverpool, lo ha spiegato sempre papà Errol. "Sua nonna è nata a Liverpool, e abbiamo parenti a Liverpool, e siamo stati fortunati a conoscere parecchio dei Beatles perché sono cresciuti con alcuni membri della mia famiglia", ha aggiunto. "Quindi, siamo legati a Liverpool".

Liverpool, Premier League e Champions: doppio assalto Reds

Dal punto di vista sportivo, quest'anno i Reds sono stati protagonisti sin qui di una cavalcata vincente: primi in Premier League a quota 46, con 6 punti di vantaggio e una partita in meno sulle inseguitrici Arsenal-Nottingham Forest (a 40), mentre sono quasi in fuorigioco le altre rivali, dal Chelsea (36 punti), al Newcastle (35), sino al Manchester City di Pep Guardiola (34)

Liverpool al comando anche in Champions League con 18 punti in 12 partite e qualificazione in tasca per gli ottavi di finale.

Dal punto di vista finanziario, l'anno scorso il club guidato da Thomas Charles Werner ha registrato una perdita ante imposte di 9 milioni di sterline.