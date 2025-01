Calciomercato, Casadei-Napoli: Cairo e Torino beffati. Chi è l'ex golden boy dell'Inter per Antonio Conte

Calciomercato Napoli, Cesare Casadei a un passo

Svanita l'ipotesi Lorenzo Pellegrini (recente protagonista nel derby con la Lazio dove ha segnato il primo gol giallorosso e che resterà alla Roma sino a giugno), il Napoli è a un passo da Cesare Casadei, giovane talento del Chelsea che nei giorni scorsi sembrava essere nel mirino del Torino di Urbano Cairo (e in precedenza anche il Monza di Adriano Galliani e la Lazio di Claudi Lotito ci aveva fatto un pensierino). La società granata aveva messo sul piatto 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, mentre la richiesta era di 20 milioni cash con possibile recompra a favore dei blues. Alla fine però il club di Aurelio De Laurentiis ha staccato la concorrenza e la fumata bianca a un passo (ancora da perfezionare la formula: dovrebbe essere una cessione a titolo definitivo, ma con clausola di percentuale sulla rivendita).

Chi è Cesare Casadei, ex golden boy dell'Inter e predestinato del calcio italiano

Cesare Casadei era stato acquistato dal Chelsea per 20 milioni (15 più 5 di bonus) all'Inter ancora prima che il giovane talento italiano avesse fatto il suo esordio da professionista (nel febbraio 2022 venne convocato nel match perso 0-2 con il Sassuolo ma non entrò in campo). Ma di lui si parla da anni come di un predestinato e ha giocato in tutte le selezioni dell'Italia a livello giovanile: da due anni è nel giro dell'Under 21 e si è laureato vice-campione del Mondo con gli azzurrini Under 20 giocato in Argentina, vincendo il Pallone d'Oro come miglior giocatore della manifestazione nel 2023. Nella prima stagione al Chelsea per lui nessuna presenza in prima squadra, poi tredici nella seconda e il prestito in Championship (la serie B inglese) al Reading (15 partite e 1 gol). Successivamente il Chelsea lo ha girato al Leicester dove Casadei ha giocato metà stagione (sempre in Championship) con 25 presenze totali e due gol.

Il nuovo ritorno nel club di Londra lo ha visto poco utilizzato: 71 in minuti in Premier in undici gare, tre partite da titolare e due da subentrato in Conference League. E ora la possibilità di tornare in Italia, con l'esordio in serie A che non aveva fatto in tempo a compiere con la maglia dell'Inter sognando un futuro nella Nazionale italiana di Luciano Spalletti

Le caratteristiche tecniche? Cesare Cadadei è un centrocampista duttile: il classe 2003 - inserito nell'ottobre 2021 nella lista "Next Generation" del Guardian, sui talenti più importanti di quell'annata - ama giocare in mezzo, ma può giocare sia mezzala che trequarstista.