Calciomercato Milan, Morata-Galatasaray: conferme sulla trattativa (ecco a quanto) e chi arriva in rossonero - Retroscena

Calciomercato Milan, Morata-Galatasaray

La bomba di calciomercato (by Matteo Moretto e Fabrizio Romano) è esplosa nel post Dinamo Zagabria-Milan: Alvaro Morata al Galatasaray. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it. le parti stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 15-16 milioni di euro. Per il club rossonero, che aveva acquistato lo spagnolo dall'Atletico Madrid pagandolo circa 13 milioni sarebbe una piccola plusvalenza. E si consumerebbe l'addio dopo poco più di sei mesi, con l'attaccante spagnolo autore di una stagione sin qui tra luci e ombre con 25 presenze complessive, 6 gol e 2 assist (7 partite, 1 rete e 1 assist vincente in Champions).

Calciomercato Milan, Gimenez o Lucca in pole

Se dovesse arrivare la fumata bianca tra Milan e Galatasaray per Morata, chi al suo posto? Il nome caldo resterebbe quello di Santiago Gimenez ma ci sono alcuni nodi che rendono l'affare ancora nebuloso: intanto va capita l'entità dell'infortunio subito in Champions del 23enne attaccante messicano, poi va trovato un accordo attorno col Feyernoord (che chiede oltre 40 milioni). Senza dimenticare che il Milan rischia tra poche ore di trovarsi contro ai playoff di Champions proprio il club olandese. Resta attuale la candidature di Lorenzo Lucca, attaccante italiano classe 2000 in forza all'Udinese autore di 8 gol in 21 presenze in questo campionato. Sullo sfondo le opzioni di saldi last minute o prestiti (vedi ad esempio Rasmus Højlund anche se il Manchester United sembra più propenso a trattare l'uscita del giocatore più in ottica estiva, non essendo arrivato sin qui un attaccante in rosa dal mercato).