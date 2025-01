Calciomercato Milan. Rashford e Walker scippati? Saltano entrambi? L'indiscrezione che spaventa i tifosi rossoneri / Rumor

Calciomercato Milan, Rashford: ore calde. E ci pensa il Napoli

Marcus Rashford e Kyle Walker: sogni di mercato del Milan e non solo. Il club rossonero può affondare su uno solo dei due i calciatori inglesi per i regolamenti sul tesseramento, ma esiste il rischio di non riuscire a prendere né uno, né l'altro. La concorrenza sull'attaccante fuori dal progetto del Manchester United e sul terzino sinistra in uscita dal Manchester City è pericolosa.

Secondo il The Sun infatti il Napoli - che sta per dare l'addio ufficiale a Kvaratskhelia (direzione Psg) è pronto a entrare nella corsa per Marcus Rashford. Non bastassero Barcellona e Borussia Dortmund, ecco dunque un'altra rivale. Va detto che, secondo quanto riporta calciomercato.com "Rashford è rimasto subito impressionato dalla grandezza del Milan e dal progetto sportivo promosso dall'amico Zlatan Ibrahimovic. La sua preferenza era sempre stata accordata alla Liga spagnola e al Barcellona (che deve però piazzare Ansu Fati) ma il richiamo del Millan ha istillato più di un dubbio nella testa del classe 1997". Nelle prossime ore il giallo di mercato sarà svelato.

Calciomercato, Kyle Walker: Inter-Milan? Nerazurri in vantaggio per il Sun

Fonte Kyle Walker. Sul 34ene terzino inglese del Manchester City stando ai rumors provenienti da Oltremanica resta forte il pressing dell'Inter che viene addirittura indicata come squadra favorita e in vantaggio su tutte.

Calciomercato Milan, Juventus torna su Tomori

Intanto nelle ultime ore si è parlato anche di un ritorno di fiamma della Juventus per Tomori. Affare possibile? Da quanto filtra servirebbe un'offerta importante, da 30-35 milioni, per far vacillare il Milan, che poi dovrebbe andare sul mercato per prendere il sostituto (tornerebbe di moda il nome di Mosquera del Valencia), andando a completare un reparto per giunta ora in emergenza visto l'infortunio muscolare accusato da Malik Thiaw durante Como-Milan (il centrale tedesca verrà rivalutato tra 7-10 giorni).

