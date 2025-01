Calciomercato, Juventus scatenata: due colpi di Giuntoli per Thiago Motta. E Vlahovic... Le trattative bianconere / Rumors

Juventus rilanciata dopo il pari con l'Atalanta

La Juventus torna da Bergamo con un bel pareggio contro l'Atalanta di Gasperini in una partita che ha rischiato di vincere (e il diagonale di Ylidiz fuori di pochissimo nel finale ha fatto tremare i tifosi della Dea) e che dà morale nella corsa alla zona Champions.

Il club bianconero intanto in questi giorni si sta muovendo con decisione sul terreno del calciomercato per consegnare a Thiago Motta alcuni rinforzi mirati in grado di dare slancio proprio nella volata per i primi 4 posti in classifica (senza dimenticare Coppa Italia, la stagione europea in Champions e il Mondiale per Club Fifa di giugno-luglio).

Calciomercato Juventus, fatta per Alberto Costa

Il primo acquisto è stato quasi perfezionato dalla Juve: si tratta come ormai noto da un paio di giorni di Alberto Costa, terzino destro portoghese classe 2003 che prenderà di fatto il posto di Danilo nella rosa juventina. E' stato preso dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni di euro (più 2,5 di eventuali) ed è stata bruciata la concorrenza di alcuni club, in primis lo Sporting Lisbona.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani dal Psg

Il secondo colpo di mercato in questa sessione invernale da parte del club bianconero è quello di Randal Kolo Muani. Il rinforzo in attacco era molto attesa e Giuntoli ha battuto la concorrenza - nelle ultime ore ci aveva provato il Tottenham e l'Arsenal (che ha perso sino a fine stagione Gabriel Jesus: rottura del legamento crociato) - portando il 26enne centravanti francese in prestito secco dal Psg (in estate si discuterà nel caso su una sua permanenza alla Juventus).

Calciomercato Juventus, Arsenal pensa a Vlahovic

Nodo Vlahovic: in Inghilterra si parla di una possibile offensiva dell'Arsenal (il sogno Gunners per eccelleza sarebbe il 21enne austriaco Benjamin Seso, ma strapparlo al Lipsia a metà stagione non è scontato). L'attaccante serbo è in scadenza nell'estate del 2026 e di fronte a un'offerta importante la Juventus potrebbe decidere la cessione subito. In quel caso tornerebbe d'attualità in entrata il nome di Joshua Zirkzee del Manchester United.

Calciomercato Juventus, Araujo sfuma. Le piste alternative

Chi si allontana è Ronald Araújo. Secondo il Mundo Deportivo, il difensore centrale urugagio dovrebbe rimanere al Barcellona: decisivo l'intervento di Deco, ds dei blaugrana, per convincere il 25enne a non lasciare il club catalano. Vista l'impossibilità di tesserare la Juventus cerca delle alternative piace David Hancko, difensore centrale classe 1997 del Feyenoord e della nazionale slovacca. Per lui sarebbe pronta un'offerta da 20 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore, anche se il club olandese sarebbe più propenso a trattare in estate la sua cessione. Difficile anche Tomori (da quando è arrivato Sergio Conceiçao il difensore centrale inglese è tornato titolare nel Milan), attenzione alla pista che porta al 26enne austriaco del Lens, Kevin Danso che in estate piaceva anche alla Roma.