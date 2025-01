Juventus-Milan, i numeri e i precedenti (dall'8-0 per il Diavolo all'1-6 con Zidane e Vieri) / La storia della classica

Juventus-Milan quando si gioca

Sabato 18 gennaio 2025 all'Allianz Stadium alle 18 va di scena Juventus-Milan, grande classica del calcio italiano (insieme al derby della Madonnina e a Inter-Juve) tra la squadra allenata da Thiago Motta e quella guidata da Sergio Conceicao (subentrato a inizio anno dopo l'esonero di Paulo Fonseca post 1-1 di San Siro contro la Roma). Le due squadra non stanno vivendo una grande stagione nel massimo torneo nazionale e sono fuori dai giochi scudetto. All'andata Milan-Juventus, giocata il 23 novembre a San Siro, si era conclusa 0-0.

Juventus-Milan rivincita della Supercoppa

Sarà rivincita rispetto alla semifinale di Supercoppa vinta pochi giorni fa dai rossoneri a Ryad con un 2-1 rocambolesco in rimonta: al vantaggio di Yildiz per la Juventus aveva risposto nel secondo tempo Pulisic su rigore, poi l'autogol di Gatti che ha deviato - in modo imparabile per Di Gregorio in uscita - il cross di Musah. Il resto è storia: Milan finalista e vincitore (ancora in rimonta) per 3-2 contro l'Inter.

Juventus-Milan, numeri e precedenti

I precedenti tra le due squadre? La Juventus ha il maggior numero di vittorie nelle gare ufficiali: 94 volte su un totale di 245 incontri ufficiali con il Milan con 79 pareggi e 72 sorrisi rossoneri. La Juventus ha vinto due delle ultime 13 gare contro il Milan considerando tutte le competizioni (6 pareggi, 5 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tutte le nove precedenti sfide.

Qualche curiosità. La prima sfida tra le due squadre è datata 28 aprile 1901 e vide il Milan vincere a Torino per 3-2. Primo successo della Juve? Il 22 marzo 1903 (0-2).

Il 14 aprile 1912 il Diavolo sconfisse 8-1 la Signora. La vendetta bianconera arrivò nel 1925: Juve-Milan 6-0 seguita l'anno dopo da un 8-2 sempre casalingo. Andando in tempi più 'moderni', nel 1950 i rossoneri del famoso Gre-No-Li (Gren-Nordhal-Liedholm) espugnarono Torino con uno storico 1-5. Celebre poi il 6-1 del 6 aprile 1997 con cui la Juventus vinse a San Siro contro il Milan di Paolo Maldini e un Franco Baresi vicino alla fine della sua carriera: doppiette di Jugovic e Vieri, gol di Zidane e Amoruso (per i padroni di casa il momentaneo 1-4 di Marco Simone) che segnò una rifondazione al termine di quel campionato per il club guidato da Silvio Berlusconi.

Il pareggio con più reti: Juventus-Milan 3-3 (1930-1931); Milan-Juventus 3-3 (1946-1947).

Mentre il risultato più ricorrente è l'1-1 (38 volte).

Milan-Juventus, il gol di Muntari

Inevitabilmente una sfida così sentita ha generato spesso polemiche da una parte e dall'altra. Celebre il Milan-Juventus 1-1 della stagione 2011/2012 con il gol non visto di Muntari (palla ampiamente oltre alla riga) che avrebbe portato i rossoneri sul 2-0 forse dando un indirizzo al match. Va detto che nel finale, sul risultato di pareggio non venne convalidata una rete di Matri agli ospiti per fuorigioco, ma secondo le moviole il centravanti della squadra allenata da Antonio Conte era in posizione regolare per pochi centimetri.

Juventus-Milan, chi ha vinto più trofei

Dal punto di vista dei trofei, la Juventus è il club italiano più titolato a quota 71 trofei conquistati con il Milan che segue a 50 titoli (Inter terza con 46 coppe vinte). Ma se sugli scudetti non c'è storia a favore dei bianconeri (36 a 19), il Diavolo è nettamente in vantaggio sulle Champions League/Coppe dei Campioni (7 a 2).