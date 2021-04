Calciomercato Milan: Vlahovic ma non solo. 3 big per l'attacco con Ibrahimovic

Vlahovic-Milan, rossoneri stregati dall'attaccante della Fiorentina

Dusan Vlahovic ha stregato il Milan. Il 21enne attaccante della Fiorentina piace molto ai rossoneri che lo vorrebbero come perno dell'attacco che verrà: un anno con Zlatan Ibrahimovic (vicino all'annuncio di rinnovo) e poi spazio a Dusan nel futuro del Diavolo. C'è solo un piccolo problema: la Fiorentina chiede 40 milioni per lui (e ha un contratto sino al 2023, anche se andrà comunque adeguato visti gli attuali 450mila euro stagionali: Rocco Commisso ha formulato una proposta da oltre un milione e duecentomila euro stagionali per cinque anni) e comunque non manca la concorrenza: Juventus (che mette nel mirino anche Mauro Icardi: e Dybala-Ronaldo...) e Roma in primis.

Belotti-Milan, ma attenti a Malen (di Mino Raiola)

Le prestazioni in questo campionato mostrano una grande crescita: oltre ai 15 gol (come Zlatan Ibrahimovic, Insigne e Lautaro Martinez) Vlahovic è sempre più padrone dell'area di rigore e capace di far 'reparto' da solo. Come noto l'alternativa è rappresentata da Andrea Belotti. Il Gallo è in scadenza nel 2022 e non ha trovato un accordo per rinnovare con il Torino. Per lui Urbano Cairo chiede 30 milioni. Secondo Manuele Baiocchini di Sky, non va sottovalutata la pista che porta al 22enne olandese, Donyell Malen: 25 gol in 41 partite. Il Psv lo valuta attorno a quota 30 milioni (sondaggio anche della Juve la scorsa estate). La punta ha Mino Raiola come procuratore e con i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic in ballo, nelle discussioni potrebbe entrare anche il suo nome.