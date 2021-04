Icardi-Juventus e Dybala-Psg: chi ci guadagna? Sondaggio: vota, i risultati

Icardi-Juventus, Dybala-Psg: calciomercato, voci e retroscena

Torna d'attualità il nome di Mauro Icardi in ottica Juventus, mentre Paulo Dybala viene dato al Psg in uno scambio che porterebbe vantaggi tecnici ed economici sia alla Juve che al Paris Saint Germain (e pure all'Inter: ma attenti alle variabili Mbappé e Cristiano Ronaldo...). Calciomercato già caldo anche se mancano ancora quasi due mesi al termine della stagione e otto giornate di campionato, con i bianconeri che ancora devono conquistare un posto in Champions League (volata a 5: Milan Atalanta, Napoli, Lazio e appunto Juventus per 3 posti, l'Inter è virtualmente già sicura).

