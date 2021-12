Calciomercato Napoli, maxiofferta per Insigne: 7 milioni all'anno dal Toronto

Napoli, Insigne corteggiato dal Toronto (MLS)

Sette milioni di euro a stagione. È questa la maxiofferta con la quale il Toronto vuole convincere Lorenzo Insigne a trasferirsi oltre Oceano, per diventare la nuova stella della MLS, il campionato statunitense al quale partecipa anche la franchigia canadese.

Il capitano del Napoli è ormai ai ferri corti con Aurelio De Laurentiis. Con il contratto in scadenza, le trattative per il rinnovo si sono bloccate di fronte al muro contro muro: il calciatore vuole uno stipendio annuo di 5 milioni, mentre la società partenopea si è fermata a 3,5 più bonus. Da qui la prospettiva, ormai molto concreta, che questa sia l'ultima stagione partenopea del campione d'Europa, napoletano di nascita e capitano della squadra. Anzi, avendo il contratto in scadenza a giugno, già nel prossimo mese di gennaio Insigne sarebbe autorizzato a firmare il nuovo accordo con la squadra per la quale giocherà nel prossimo campionato.

Le altre opzioni in Europa

Il Canada è solo una delle possibilità, benché nettamente la più ricca. Già in passato l'Inter lo ha corteggiato e continua a seguire con interesse la vicenda. Un suo grande estimatore era ed è Antonio Conte, situazione che tiene viva anche una possibile pista legata al Tottenham. Poi c'è la Roma di Josè Mourinho, con la quale l'agente Vincenzo Pisacane sta tenendo contatti molto intensi.

C'è anche chi spera che Insigne all'ultimo momento estenda il suo accordo con il Napoli: è Zdenek Zeman, che fu mentore dell'attaccante a Pescara e che conosce bene la piazza napoletana, avendoci lavorato. Tuttavia, gli argomenti messi sul piatto dal Toronto sembrano davvero molto convincenti e il trentenne pare davvero sul punto di lasciare l'Italia.