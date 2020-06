Calciomercato, Napoli: si stringe per Osimhen. La Roma punta Cavani

Victor Osimhen è a un passo Napoli. Il giocatore nigeriano è atterrato insieme al suo entourage poco dopo le 13.30 a Capodichino con un volo privato, per poi entrare subito in un Van dai vetri oscurati. Chiudure l’affare per il talentino del Lilla non sarà semplice, ma c'è tutta la volontà da parte del club azzurro. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vuole anticipare le concorrenti sui tempi e nel pomeriggio di martedì incontrerà il calciatore, come farà l'allenatore Rino Gattuso. Osimhen e i suoi agenti vogliono l'Italia.

Dalla Spagna: Cavani possibile alla Roma

Dalla Spagna, invece, il quotidiano AS è convinto che la Roma sia in pole per assicurarsi Edinson Cavani. il centravanti ex Napoli e Palermo, sarebbe non più al centro dell'attenzione dell'Atletico Madrid, che si sarebbe tirato indietro. La proposta della Roma (tre anni di contratto) è quella al momento più intrigante per "El Matador". Anche se l'imperativo è d'obbligo: Cavani chiede 12 milioni a stagione, una cifra impossibile da raggiungere per un club con un bilancio in rosso di 126 milioni di euro.