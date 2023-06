Calciomercato, Osimhen al Psg? Il Real presenterà Mbappè il 23 luglio

Viktor Osimhen, sirene da mezza Europa per l'attaccante del Napoli (foto Lapresse)

Osimhen al Psg e Mbappè al Real Madrid? L'intreccio di calciomercato

Viktor Osimhen scalda il mercato di mezza Europa. Aurelio De Laurentiis non vuole saperne di perdere l'attaccante che ha condotto il Napoli allo scudetto e spara altissimo sul cartellino: 180 milioni di euro. Il messaggio ai naviganti è chiaro: serve dunque un'offerta cifra clamorosa - sarebbe la seconda più alta di sempre dopo Neymar (222 milioni) - per indurre il club campione d'Italia in tentazione.

Nel frattempo però rimbalza dalla Spagna una clamorosa indiscrezione lanciata da El Chiringuito TV, una delle più importanti trasmissioni sportive spagnole che spesso hanno anticipato le più grandi trattative i Europa: Kylian Mbappé, potrebbe passare dal Psg al Real Madrid entro un mese, venendo presentato il 23 luglio.

A quel punto il club transalpino darebbe l'assalto a Osimhen come suo erede all'ombra della Tour Eiffel portando sul tavolo di De Laurentis un'offerta magari non da 180 mln, ma certamente a tre cifre...

