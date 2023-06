"Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione", le parole di Maurizio Pistocchi

Con un post pubblicato su Twitter Maurizio Pistocchi ha assicurato che Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus: "NOTIZIA BOMBA! Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024".

Allegri, la Juventus e quelle offerte da mille e una notte dell'Al-Nassr per andare in Arabia Saudita

Un'indiscrezione che ha preso tutti in contropiede anche perchè Massimiliano Allegri ha altri due anni di contratto con la Juventus (a circa 7,5 milioni netti a stagione). Nelle scorse settimane si era parlato di un'offerta principesca dell'Al-Nassr - la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo, che sta prendendo Brozovic dall'Inter e che sino a qualche mese fa è stata allenata dal nuovo mister della Roma, Rudi Garcia - in Arabia Saudita, ma il corteggiamento da mille e una notte per l'allenatore della Juve pareva essersi arenato. Tanto che poi erano uscite indiscrezioni di un'offerta da 10 milioni a stagione per Gianpiero Gasperini, con il mister dell'Atalanta che però è deciso a proseguire la sua storia d'amore con la Dea.