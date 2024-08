Calciomercato, Samardzic colpo di scena: Atalanta sorpassa il Milan

Lazar Samardzic scalda le ultime due settimane di calciomercato. Sul gioiello dell'Udinese c'è da tempo l'interesse del Milan. Ma ora è entrata in scena con decisione l'Atalanta. La Dea sta trovando difficoltà a chiudere la trattativa con il 23enne del Celtic Glasgow Matt O'Riley (valutato sui 30 milioni) e non darà il via libera al passaggio di Teun Koopmeiners prima di aver trovato il sostituto.

Ecco il perchè dell'accelerazione improvvisa su Lazar Samardzic, da tempo monitorato dalla Dea.

Il 22enne centrocampista/trequartista serbo viene valutato 25 milioni di euro dall'Udinese. Come si diceva, piace molto al Milan, ma sin qui i rossoneri non hanno trovato l'incastro giusto per la fumata bianca con il club friulano (non è decollata l'ipotesi legata contropartite tecniche come Adli o Pobega). Il Diavolo contava di tornare alla carica di Samardzic dopo aver sfoltito la rosa con l'addio di 2-3 giocatori, ma l'ingresso in scena dell'Atalanta sembra poter cambiare l'esito della partita.

Il club orobico ha incontrato i dirigenti bergamaschi trovando un intesa di massima e ha il gradimento del giocatore (che apprezzava ovviamente anche la pista Milan).

Le prossime ore possono essere decisive per definire il passaggio di Lazar Samardzic all'Atalanta.