Calciomercato, sorpresa Milan: due big di serie A last minute su Okafor - Rumor

Calciomercato Milan, Joao Felix? L'incastro con Okafor

Il Milan non molla la pista Joao Felix e dall'Inghilterra segnalano la trattativa ancora in corso, nonostante manchi poco al gong finale del calciomercato.

Una delle condizioni per portare in rossonero il 25enne portoghese è che si liberi un posto in rosa: tra Noah Okafor e Luca Jovic almeno uno dei due dovrebbe lasciare Milanello.

E spuntano a sorpresa due piste italiane per l'attaccante svizzero (oltre alle ipotesi Premier League e Bundesliga che però non sono decollate sin qui).

Secondo Matteo Moretto, sondaggio del Napoli che cerca un attaccante esterno per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte dopo la partenza di Kvaratskhelia al Psg (Adeyemi era un'opportunità concreta, ma ha scelto di restare al Borussia Dortmund, mentre le richieste del Manchester United per Garnacho altissime).

Stando ad Alfredo Pedullà, Okafor è un'ipotesi anche per l'Atalanta ma dietro a Lorenzo Lucca dell'Udinese e Beto dell'Everton: la Dea è in emergenza in attacco per gli infortuni di Scamacca e Lookman (mentre Daniel Maldini ha sostituito Zaniolo passato alla Fiorentina).

