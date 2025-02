Calciomercato Milan: Joao Felix in extremis. Super offerta per Pavlovic. A centrocampo last minute... Rumor

Calciomercato Milan: Joao Felix in extremis?

Il Milan non si è arreso per Joao Felix. Il talento portoghese sarebbe un colpo per l'attacco in grado di dare estro e imprevedibilità al reparto: una freccia all'arco rossonero da aggiungere a Rafael Leao e Cristian Pulisic per innescare Santiago Gimenez.

Aston Villa e Tottenham hanno chiesto al Chelsea il 25enne ex Atletico Madrid, ma i blues non vorrebbero cederlo a rivali in Premier League. Tanti però i nodi da sbrogliare in casa Milan (ingaggio, formula del passaggio - i rossoneri non vogliono obbblghi di riscatto -almeno uno tra Okafor su cui trapela l'interesse di due big di serie A e Jovic che dovrebbe partire) e le ore per arrivare alla fumata bianca sempre di meno.

Dall'Inghilterra però parlano di trattativa in corso (addirittura qualcuno parla di giocatore già in Italia da domenica sera) e i tifosi rossoneri sognano di vedere Joao Felix a Milano.

Calciomercato Milan: Crystal Palace rilancia per Pavlovic

Dopo il no di Fikayo Tomori al Totteham (che aveva messo sul piatto rossonero 25/30 milioni), un'altra squadra di Premier League all'assalto di un difensore del Milan: il Crystal Palace non molla la presa su Strahinja Pavlovic ed è pronta a offrire 30 mln per aggiudicarsi il 23enne centrale serbo che sta facendo bene in queste ultime settimane con la maglia del Diavolo e sembra intenzionato a restare a Milano (dopo aver già lasciato cadere le sirene serbe del Fenerbahce di Josè Mourinho)

Calciomercato Milan, centrocampista last minute?

Un centrocampista last minute per il Milan? Al netto delle pesanti assenze nel derby (Fofana squalificato e Loftus Cheek infortunato), la sfida contro l'Inter ha dato un'ulteriore sensazione a tifosi e addetti ai lavori che un giocatore di muscoli e dinamismo in mezzo al campo sarebbe molto utile a Sergio Conceiçao. Si torna a parlare di un calciatore cresciuto in un vivaio italiano per 36 mesi (così da essere inserito in lista Champions senza tagliare nessuno): i nomi? Nicolò Fagioli dalla Juventus (ma è più un centrocampista di manovra), Warren Bondo del Monza e Bryan Cristante della Roma.

Al Milan sarebbe poi stato offerto anche Gedson Fernandes del Besiktas (assitito da Jorge Mendes), ma su questa pista non sono arrivate sin qui conferme (e comunque il 26enne portoghese non è cresciuto in un vivaio italiano...).



