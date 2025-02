Calciomercato Inter, chi è Petar Sucic: talento croato e colpo nerazzurro (bruciando la Juventus)

Calciomercato Inter, Sucic nerazzurro: sprint sulla Juventus

Dopo Zalewski, l'Inter piazza un secondo colpo di mercato e si assicura il 21enne Petar Sucic, talento della Dinamo Zagabria e del calcio croato: affare d 14 milioni di euro più 2 milioni di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Manca l'ufficialità, ma l'affare sarebbe ormai concluso. Secondo la Gazzetta "si era inserita con prepotenza anche la Juventus di Cristiano Giuntoli. Alla fine ha prevalso la volontà di Petar". Sucic ha scelto l'Inter: farà le visite mediche a Milano nei prossimi giorni, proseguirà la stagione con la squadra allenata da Fabio Cannavaro e a giugno si unirà all'Inter per il Mondiale per Club Fifa.

Chi è Petar Sucic, colpo di mercato dell'Inter: talento alla Modric per Simone Inzaghi

Nato in Bosnia Erzegovina il 25 ottobre 2003, Petar Sucic è cugino di Luka, (della Real Sociedad che in estate lo prese dal Salisburgo). Ha giocato nelle giovanili di Iskra Bugojno e Zrinjski Mostar e nel gennaio del 2022 venne acquistato dalla Dinamo Zagabria. Dopo un prestito allo Zrinjski Mostar nell'estate del 2023 è rientrato alla base guadagnando via via spazio in prima squadra sino a prendersi la maglia da titolare ed entrare nel giro della nazionale croata (5 presenze e un gol).

Il suo ruolo naturale è davanti alla difesa: un creatore di gioco, regista 'alla Modric'. Ma Sucic si è dimostrato già giocatore duttile capace di giocare anche trequartista, mezzala ed esterno d'attacco nel 4-2-3-1.

All'Inter potrebbe essere molto utile come alternativa di Hakan Calhanoglu. Quest'anno è stato anche protagonista in Champions: due gol in tre presenze con la maglia della Dinamo Zagabria (ha saltato le ultime 4 partite per una frattura al metatarso).

