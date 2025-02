Calciomercato Juventus: ecco l'ultimo colpo invernale Giuntoli è fatto! Fagioli e Cambiaso... Rumor

Calciomercato Juventus, Kelly dal Newcastle l'ultimo colpo

La Juventus è pronta ad annunciare Lloyd Kelly come ultimo acquisto della sessione invernale del calciomercato. Il club bianconero sta definendo gli ultimi dettagli con il Newcastle (bonus e termini di pagamento), ma sostanzialmente ha preso il 26enne difensore inglese in prestito oneroso a 3 milioni di euro, più diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni: versando altri 14 milioni di euro (più un massimo di 5 di bonus). Qui tutti gli acquisti e cessioni del calciomercato in serie A a gennaio

Calciomercato Juventus, Cambiaso-Manchester City rinvio in estate

Andrea Cambiaso resterà a Torino: il Manchester City ha rinviato a giugno l'assalto al terzino sinistro italiano che dunque resta alla Juventus sino al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, Fagioli: Marsiglia vs Fiorentina

In partenza invece Nicolò Fagioli: si è parlato di un accostamento al Milan, ma il 23enne centrocampista nato a Piacenza è al bivio tra Marsiglia e Fiorentina.

I viola hanno messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto per un affare d 15 milioni se venisse concluso, mentre la Juventus chiede 20 mln con obbligo.

Il club francese può accordare un obbligo a determinate condizioni con 18 milioni. Si tratta per trovare la quadra, visto che Fagioli ha trovato poco spazio con Thiago Motta e cerca una squadra che gli dia minuti e fiducia.