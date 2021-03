Rinnovi contratti Milan: i rossoneri rischiano di perdere un imprescindibile

Calciomercato Milan: alcuni club inglesi hanno messo gli occhi su Kessiè e sono disposti a spendere anche 50 mln. Il Milan lavora per il rinnovo

Uno dei motivi dell'inaspettata stagione del Milan, che dal sesto posto della scorsa stagione ora si trova a 6 punti dall'Inter capolista, è da ricercare nella crescita di Franck Kessiè. L'ex Atalanta ha dato non solo muscoli ai rossoneri ma anche qualità e oggi è un vero e proprio leader della rosa, tanto che nel gruppo è chiamato il Presidente. L'importanza di Kessiè è testimoniata dal fatto che il tecnico Stefano Pioli lo ha schierato in 36 partite sulle 39 disputate. Il mediano è anche tornato a segnare regolarmente con 10 gol.

Le sirene dall'Inghilterra però si fanno sempre più insistenti e per il Milan è arrivato il momento di blindare il proprio centrocampista. Il contratto dell'ivoriano è in scadenza il 30 giugno del 2022 e Paolo Maldini e la dirigenza rossonera devono muoversi con un certo anticipo se non vogliono perderlo a parametro zero l'anno prossimo.

Rinnovi contratti Milan: il punto della situazione

Al momento sappiamo che Kessiè vuole restare al Milan ma la Premier League è un palcoscenico che potrebbe convicere chiunque al trasferimento. Il valore dell'ivoriano si aggira sui 40-50 milioni ad oggi e alcuni club inglesi, Chelsea e Tottenham su tutti, sarebbero ben disposti a spendere tale cifra. Nel frattempo il Milan lavora anche ai rinnovi di altri giocatori chiave come Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Entrambi come Kessiè sarebbero felici di vestire la maglia del Milan anche nella prossima stagione e sebbene le trattative continuino i rossoneri sembrano fiduciosi di poterli accontentare.