Camila Giorgi rosso fuego, vestito cortissimo-stivali. E all'Australian Open..

Camila Giorgi, Australian Open 2023: la tennista italiana nell'entry list

Camila Giorgi è pronta a tornare sui campi di tennis dopo l'infortunio (fasciete plantare) che l'ha tenuta fuori nella parte finale di stagione (ultimo match giocato il secondo turno allo Us Open quando perse al super tie-break del terzo set contro Madison Key) compresa la Billie Jean King Cup che ha visto l'Italtennis femminile uscire nei gironi delle finals (Coppa Davis femminile poi vinta dalla Svizzera trascinata da una grande Belinda Bencic, che poi si è concessa una meritata vacanza alle Maldivi: qui le foto). La notizia della settimana è che la tennista marchigiana si è iscritta all'Australian Open 2023. L’Italia conterà su cinque atlete nel tabellone principale: Martina Trevisan (sarà anche testa di serie, numero 27), Lucia Bronzetti (numero 58 del ranking WTA), Jasmine Paolini (numero 63 della graduatoria), Elisabetta Cocciaretto (numero 66) e, come detto, Camila Giorgi (numero 68). Le altre azzurre, tra cui anche Sara Errani, dovranno passare dalle qualificazioni. Nei giorni scorsi un follower commentando una delle sue foto le aveva scritto: "Camila sei molto bella, si vede , ma.....quando torni in campo? Io adoro vederti giocare e mi manca". Desiderio esaudito.

Camila Giorgi foto super: vestitino red passion

Camila Giorgi ha pubblicato recentemente una nuova foto davvero gradita ai fans: la tennista si mostra con un vestito rosso "Red Passion" (vedi seconda foto nella gallery in alto) secondo la definizione di uno dei suoi numerosi follower (quasi 650mila) e che su di lei è letteralmente mozzafiato. Ed è stato un diluvio di like e commenti d'approvazione. "Game set and match", "Una dea", "Oh my goodness! Absolutely beautiful!!", tra i tanti che si leggono.