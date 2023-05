Camila Giorgi si fa male! Ritiro al Roland Garros vs Jessica Pegula dopo che..

Camila Giorgi infortunio contro Jessica Pegula: si ritira dal Roland Garros

Dopo la bella vittoria contro Alizè Cornet, si ferma al secondo turno la corsa di Camila Giorgi in questo Roland Garros 2023. Purtroppo la tennista italiana ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del match contro la fortissima 29enne americana Jessica Pegula, testa di serie numero 3 del torneo. La campionessa azzurra ha lasciato il Philippe-Chatrier dopo aver perso per 6-2. Al cambio di campo ha sentito un problema al ginocchio destro che ultimamente le aveva dato qualche fastidio: ha chiamato il medical timeout, ma poi ha dovuto abbandonare il match per non rischiare oltre.

Camila Giorgi perde punti nella classifica Wta con questa eliminazione al Roland Garros

Tanto più che siamo alla vigilia della stagione sull'erba, dove il gioco di Camila Giorgi sa essere molto efficace (a Wimbledon nel 2018 arrivò sino ai quarti di finale).

Purtroppo questa eliminazione al secondo turno del Roland Garros costerà punti (199 per l'esattezza) a Camila nella classifica Wta (attualmente è numero 37 del mondo), visto che lo scorso anno arrivò sino agli ottavi di finale (il ranking live attualmente la dà al 40 posto ma ci sarà tempo per fare i conti al termine dello Slam sulla terra battuta).

Leggi anche