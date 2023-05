Alizé Cornet su Camila Giorgi: "Non puoi giocare contro di lei. Sono..."

Camila Giorgi vs Jessica Pegula, Roland Garros: secondo turno difficile per la tennista italiana

Super Camila Giorgi al primo turno del Roland Garros: la tennista italiana ha battuto in due set la beniamina del pubblico di casa, Alizé Cornet (6/3,6/4). Ora però la campionessa azzurra avrà un secondo match molto difficile sulla terra rossa di Parigi: di fronte a lei Jessica Pegula, 29enne americana numero 3 della classifiche mondiali Wta (e un anno fa ai quarti di finale del Roland Garros). Servirà una super Camila per passare il turno. Ricordiamo che la Giorgi - attualmente al 37° posto nel ranking (e vincitrice quest'anno del torneo Wta 250 di Meridana nello Yucatan) al Roland Garros deve confermare i punti pesanti dello scorso anno quando arrivò agli ottavi di finali (quarto turno).

Camila Giorgi, Alizé Cornet: il suo stile di gioco ti mette molta pressione

Resta intanto la sua grande prestazione contro Alizé Cornet. Che dopo il match ha confessato quando sia complicato affrontare una giocatrice come Camila Giorgi che ha tennis poco d'attesa e molto offensivo: “Sono delusa di non aver giocato come volevo, non è stata una bella partita. Durante il secondo set ho avuto qualche possibilità, lei ha fatto molti errori, ma non ero davvero in partita. Il suo stile di gioco ti mette molta pressione". E ancora: "Non mi aspetto mai niente quando scendo in campo. So cosa posso fare. Ma durante il primo turno di uno Slam, non sai mai cosa aspettarti, soprattutto contro una giocatrice come Camila. Non puoi giocare contro di lei. Avrei potuto giocare una partita migliore" .