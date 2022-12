Camila Giorgi, tacco a spillo e abito corto: foto spettacolari. E l'Australian Open...

Camila Giorgi, selfie e foto di Natale della tennista italiana

Selfie di Natale e dintorni: Camila Giorgi a pochi giorni dal 25 dicembre pubblica una foto allo specchio, nelle storie social, di quelle che ormai sono diventate un marchio di fabbrica apprezzatissimo dai suoi fans e follower.

La tennista italiana pubblica lo scatto in abito nero corto che, mette in risalto il suo fisico sempre al top ed è per l'appunto un gradito regalo di Natale anticipato ai naviganti. Subito dopo ecco un selfie in primo piano da applausi.

Camila Giorgi - Gaia Sabbatini (Instagram camila_giorgi_official



Camila Giorgi, foto con tacco a spillo: foto super della tennista

Molto belli sempre in tema di selfie allo specchio quelli in cui Camila Giorgi esibisce un tacco a spillo da favola...

Camila Giorgi - Gaia Sabbatini (Instagram camila_giorgi_official





Camila Giorgi, obiettivo Australian Open 2023