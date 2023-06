Camila Giorgi, il selfie in minigonna è vincente. Nottingham dolce-amara...

Camila Giorgi perde al Wta 250 di Nottingham: eliminata agli ottavi

Camila Giorgi vince (come sempre) sui social, ma è invece dolce-amara la settimana sull'erba di Nottingham. Partiamo dal fondo, ossia la notizia dell'ultima ora: la tennista italiana - probabilmente non al top della forma dopo che al Roland Garros si era dovuta ritirare al secondo turno per un problema al ginocchio - è uscita agli ottavi di finale del Wta 250 sull'erba, torneo che inizia il ciclo di preparazione sulla strada di Wimbledon (dove la campionessa azzurra ha ottenuto il miglior piazzamento in uno Slam nella sua carriera: quarti di finale nel 2018).

Dopo aver battuto la 33enne americana Madison Brengle ai sedicesimi (7/6, 6/2), ha perso contro la 22enne Elizabeth Mandlik (anche lei statunitense) giocatrice in ascesa (uscita molto bene dalle qualificazioni del torneo) e dotata di un tennis con colpi potenti che fanno male quando è in giornata. Sul fronte della classifica, con questi due turni giocati a Nottingham, Camila Giorgi dovrebbe restare attorno alla 50° posizione Wta (attualmente il ranking live la dà al 48° posto).

Camila Giorgi selfie in minigonna con l'amica tennista

Sui social in questi giorni invece molti fans hanno apprezzato una storia Instagram che l'ha vista protagonista di un selfie allo specchio con la tennista uzbeka (naturalizzata americana) Varvara Lepchenko: una Camila Giorgi in minigonna di jeans e top animalier da non perdere: guarda la foto nella gallery.

Leggi anche

Maria Arreghini, la nuova Diletta Leotta conquista gli inglesi. Curve mozzafiato. Le foto

E poi

Sofia Goggia inedita, il selfie in reggiseno allo specchio scalda i suoi fans!