Maria Arreghini, la nuova Diletta Leotta conquista gli inglesi. "Bomba sexy"

Maria Arreghini, nuova Diletta Leotta: in gol anche su The Sun

Maria Arreghini è sempre più popolare e c'è chi l'ha già ribattezzata la nuova Diletta Leotta. La giornalista fa sognare i suoi fans in tv su Sportitalia di Michele Criscitiello e sui social dove ormai ha sfondato da tempo il muro dei 500mila followers e vede vicina quota 600 (siamo a 588). Di lei non si sono accorti solo 'tifosi' calcistici e addetti ai lavori italiani, ma anche quelli inglesi. Nei giorni scorsi infatti anche il celebre quotidiano made in Uk, The Sun le ha dedicato un articolo definendola "bomba sexy".

Chi è Maria Arreghini, la nuova Diletta Leotta di Sportitalia

Maria Arreghini è originaria di Oggiono, in provincia di Lecco, ha 25 anni (classe 1998) e ha studiato a Roma. Giornalista, qualche esperienza da attrice e modella: ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra i quali Miss Colombano al Lambro dove ha vinto. Le sue passioni? Fotografia e tv.

Maria Arreghini, la nuova Diletta Leotta (Instagram meriarreghini)



Durante Qatar 2022 sul canale Twitch il Pengwin conduceva Kickoff Speciale Mondiali. Su Sportitalia è invece al timone del programma “Rally Dreamer” (il programma del venerdì sera che si occupa al 100% del mondo dei rally), mentre sui social è ormai popolare sua rubrica “Mary’s Place” in cui intervista atleti e personaggi del mondo dello sport.

Leggi anche

E poi