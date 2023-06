Diletta Leotta gol: dal sesso in gravidanza a Loris Karius in serie A

Diletta Leotta show, sesso in gravidanza e futuro di Karius

Diletta Leotta al centro dei riflettori social e web in questi giorni. Aspettando il parto previsto per agosto, e chiusa la stagione della serie A su Dazn (con Napoli-Sampdoria, dove ha stupito i fans con il suo dress code: abito cut out e super spacco da 10 e lode), la conduttrice e showgirl in questi giorni ha fatto parlare di se per due temi. Vediamo quali.

Diletta Leotta e il sesso in gravidanza: "Dipende dalle dimensioni... della pancia"

Una è legato al sesso in gravidanza. Incalzata sul tema Diletta Leotta nel corso della diretta su Radio 105 con Daniele Battaglia ha detto: “Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non ha proprio voglia, ma c’è chi invece ne ha tanta”.

“Alcuni medici dicono che verso la fine è anche una cosa positiva, che aiuta”, ha sottolineato l'inviata di Dazn. Daniele Battaglia a quel punto ha chiesto maliziosamente: “Parliamo di posizioni consigliate?“,

“Secondo me dipende anche dalle dimensioni“, la risposta di Diletta Leotta. “Ma di cosa!?”, gli ha immediatamente chiesto il collega di 105. E lei pronta: “Della pancia. Le dimensioni della pancia contano”. Applausi. Ma la conduttrice siciliana ha anche voluto sottolineare: “Una cosa è il punto di vista delle donne e un’altra è quello dell’uomo, quindi del padre. Perché non è detto che psicologicamente l’uomo abbia voglia di farlo anche se la donna è presa bene dalla situazione”

Diletta Leotta e la proposta: Karius all'Inter. L'indiscrezione di calciomercato

Il secondo tema è un gossip di calciomercato legato a Loris Karius (quest'anno portiere del Newcastle). "Diletta Leotta sognerebbe un trasferimento in Italia del suo compagno", ha scritto Dagospia.

Ed ancora: "Un desiderio che il volto di Dazn avrebbe espresso non solo al suo Loris ma anche ad amici e colleghi, tanto da "proporlo", se così si può dire, all'Inter. Idea che però non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri. Diletta "procuratrice" punterà adesso su Milan o Monza?".

