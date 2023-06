Diletta Leotta: abito cut out, super spacco e 'Karius portiere del Napoli'

Diletta Leotta (Instagram dilettaleotta): abito cut out, super spacco e pancione per Napoli-Sampdoria

Diletta Leotta: abito cut out, super spacco e... Napoli-Sampdoria e l'ultimo gol di campionato con Dazn

Diletta Leotta chiude la stagione di serie A allo Stadio Diego Armando Maradona con la festa scudetto del Napoli (che ha battuto 2-0 la Sampdoria). La musa del calcio italiano (che sta per lanciare un nuovo podcast e poi... leggi qui) ha fatto l'ultima diretta stagione su Dazn, con abito nero cut out molto elegante che ha messo in evidenza le dolcissime forme da futura mamma e il pancione. Il 16 agosto (giorno del compleanno della showgirl di Catania) potrebbe nascere la bambina concepita con il portiere del Newcastle Loris Karius (che avrebbe dovuto chiamarsi Ofelia, ma poi... leggi qui)

Diletta Leotta e Karius portiere... del Napoli

Al termine della partita Diletta Leotta ha fatto una foto con la Coppa dello scudetto (sollevata da capitan Di Lorenzo), una con Viktor Osimhen, l'attaccante nigeriano della squadra campione d'Italia e pubblicato pos e storie Instagram con scatti e video (mentre intervista Luciano Spalletti assieme a Ciro Ferrara, opinionista di Dazn) dallo stadio del Napoli. E tra i fans partneopei c'è chi ha fatto una proposta di mercato: "Diletta ci ha portato bene, prendiamo il suo Karius come secondo in porta per la prossima stagione daiii".

La serie A intanto va in vacanza e tornerà in campo nel weekend del 20 agosto con la prima giornata del nuovo campionato. Diletta Leotta dovrebbe partorire poco prima e probabilmente la rivedremo sui campi da gioco verso settembre.

Diletta Leotta e Loris Karius, true love





