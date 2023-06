Roland Garros, Oceane Dodin: Camila Giorgi francese tra perizomi e bikini

Ocean Dodin, la Camila Giorgi di Francia incanta il Roland Garros 2023

Due turni: Ocean Dodin al Roland Garros ha vinto il derby francese contro Séléna Janicijevic, ma di fronte allo scoglio rappresentato dalla forte tunisina Ons Jabeur (testa di serie numero 7 del torneo) non ha avuto scampo: 6/2, 6/3 e addio allo Slam sulla terra battuta. Comunque suo miglior risultato eguagliato, la prima volta su nel 2017 (secondo turno in carriera per lei due volte anche all'Australian Open e allo Us Open).

Per la 26enne francese comunque si avvicina la top-100 delle classifiche mondiali Wta (lei che è arrivata in carriera sino al 46° posto), ma soprattutto conquista una popolarità fortissima tra il pubblico. Non è sfuggito ai tifosi il sex appeal di Oceane Dodin: una Camila Giorgi in versione francese (la 31enne italiana oltre alla bellezza però vanta anche risultati decisamente migliori: in primis la vittoria Wta 1000 di Montreal nel 2021 e un best ranking che ha sfiorato le top-20).

Oceane Dodin, la tennista vince sui social in perizoma e foto... da Grande Slam

Tra perizomi e foto in bikini, Ocean Dodin sa come incantare i tifosi. Sul campo i suoi sono risultati alterni, ma gioca un tennis aggressivo (con un buon servizio) che nelle giornate di grazia strappa l'occhio del tifoso.

