Eva Padlock consola i tifosi di Ferrari e Juventus. E il perizoma invisibile..

Eva Padlock, rosso Ferrari: i tifosi del Cavallino si consolano con lei

Eva Padlock di rosso vestita. Eva Padlock rosso Maranello? Chissà. Sicuramente l'ex ombrellina della Formula 1 con quei colori ha consolato i tifosi della Ferrari, delusi dal Gran Premio di Montecarlo dello scorso weekend (Leclerc sesto e Sain ottavo) e dall'andamento in generale del Mondiale di F1 (Sainz sesto e Leclerc settimo: lontani anni luce dal leader Max Verstappen).

Eva Padlock cuore bianconero: l'ex ombrellina tifosa della Juventus

Ma la bellissima Eva Padlock è anche tifosa della Juventus (oltreché di Cristiano Ronaldo). La modella nata in Repubblica Ceca (paese di Pavel Nedved, ex giocatore e vicepresidente bianconero) con le sue foto degli ultimi giorni avrà portato un po' di consolazione anche ai supporter della Vecchia Signora che hanno visto sfumare la vittoria in Europa League (eliminati in semifinale dal Siviglia, poi vincitore con la Roma) e la qualificazione alla prossima Champions (causa penalizzazione di 10 punti)?

In particolare uno degli ultimi scatti, con perizoma sottilissimo (lei che è brand ambassador della casa di lingerie FashionNova) ha fatto palpitare i cuori di tutti. Si, probabilmente non solo di tifosi ferraristi e juventini...

