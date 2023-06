Diletta Leotta show: ultimo gol con Dazn. Svela sulla Hunziker: "Vorrebbe.."

Diletta Leotta, Napoli-Sampdoria con Dazn e lancia il podcast

Ultima di serie A per Diletta Leotta (Napoli-Sampdoria allo stadio Maradona dove si celebra anche l'ultima festa scudetto della squadra di Spalletti) e nel frattempo va in gol anche da mamma in attesa del parto (siamo al sesto mese di gravidanza). La showgirl sta per lanciare un podcast ad hoc. "Sto per diventare mamma. E adesso come faccio? Ok, don’t panic! Per rispondere alle mille mila domande che ho in testa ho pensato a un nuovo podcast, che nascerà il 19 giugno (per rimanere sul tema!) Ci saranno chiacchiere tra amiche e mamme, ma non solo", scrive in un post su Instagram che anticipa il lancio del podcast a suon di hast #mammadilettante.

Diletta Leotta, Michelle Hunziker nel podcast e... in sala parto

Nel format Diletta Leotta chiederà a personaggi famosi consigli e suggerimenti sulla maternità. Tra gli ospiti anche Michelle Hunziker e la calciatrice e portiere della Lucchese Alice Pignagnoli: "Alice è stata una calciatrice professionista e ci racconta un aspetto interessante dell’essere mamma facendo sport ad alto livello - ha detto Diletta al Corsera -. Ora è alla sua seconda gravidanza, ma la prima l’ha vissuta mentre giocava, è tornata in campo a 100 giorni dal parto, dopo aver perso 17 chili in tre mesi". Sulla Hunziker: "Michelle riempie la stanza di positività, mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia. È una mamma e una nonna da prendere come esempio".

Diletta Leotta, ultima di campionato su Dazn. Poi torna a settembre

Il parto della bimba di Diletta Leotta e Loris Karius (che avrebbe dovuto chiamarsi Ofelia, ma poi... leggi qui) come noto dovrebbe arrivare a metà agosto, forse proprio il 16, data di compleanno della regina della serie A.

A proposito di calcio, per Diletta, come si diceva, inizia l'ultimo weekend di campionato con la diretta di Napoli-Sampdoria: dopo aver raccontato la stagione ai microfoni di Dazn, con la chiusura del torneo (vinto dal Napoli) per la Leotta ci sarà tempo per un po' di relax e un periodo di riposo. Visto il parto sarà in tarda estate e l'inizio del prossimo campionato nel weekend del 20 agosto, i fans della showigrl siciliana probabilmente dovranno aspettare un po' prima di rivederla sui campi di calcio. Non tantissimo però. "Se tutto va bene punto a “tornare in campo” subito. Magari non ad agosto, ma a settembre immagino di sì", ha detto nei giorni scorsi al Corsera.

