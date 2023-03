Camila Giorgi ko (ma tris di selfie vincenti). Monterrey, è Cocciaretto dream

Camila Giorgi, ko a Monterrey (dopo la vittoria di Merida). Selfie super per i fans

Dopo il trionfo nello Yucatan, si ferma al primo turno la corsa di Camila Giorgi nel Wta 250 di Monterrey. La lunga marcia verso la vittoria della scorsa settimana (con dedica dolcissima dopo il successo in finale) ha probabilmente tolto energie alla 31enne tennista (rientrata tra le top 50 Wta, per la precisione al 44° posto della classifiche mondiali di lunedì scorso) di Macerata che ha perso contro la 25enne rumena Elena Gabriela Ruse in due set (6/4, 7/5). Camila potrà comunque approfittare di questo stop per riposarsi e allenarsi in vista dei due appuntamenti caldissimi di marzo sul cemento americano: l'8 si parte con il Wta 1000 di Indian Wells, mentre il 21 sarà l'ora dell'altro Wta 1000 a Miami (e ad aprile si tornerà in Europa sulla terra battuta). Intanto Camila Giorgi ha consolato i suoi fans con un tris di selfie vincenti sui social (guarda la gallery)...

Elisabetta Cocciaretto vola a Monterrey e sogna il best ranking Wta

Chi sorride questa settimana è Elisabetta Cocciaretto. La 22enne tennista marchiagiana (di Fermo) ha battuto 7-5, 6-2, in un'ora e 38 minuti la spagnola Marina Bassols Ribera (124 del ranking), ripescata in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia della svedese Rebecca Peterson (che aveva perso la finale del Wta di Merida lo scorso weekeend proprio contro Camila Giorgi).

Elisabetta Cocciaretto (foto Ipa)



Elisabetta Cocciaretto è ai quarti di finale (contro la 35enne tennista tedesca Tatjana Maria) e sogna di raggiungere questa settimana il suo best nel ranking Wta: attualmente è 49° nelle classifiche mondiali a una sola posizione dal miglior risultato in carriera...

