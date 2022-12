Camila Giorgi vestitino e stivali red passion: la tennista è mozzafiato

Camila Giorgi foto super: vestitino red passion

Camila Giorgi nei giorni scorsi ha pubblicato una nuova foto davvero gradita ai fans: la tennista si mostra con un vestito rosso "Red Passion" secondo la definizione di uno dei suoi numerosi follower (quasi 650mila) e che su di lei è letteralmente mozzafiato. Ed è stato un diluvio di like e commenti d'approvazione. "Game set and match", "Una dea", "Oh my goodness! Absolutely beautiful!!", tra i tanti che si leggono.





Camila Giorgi e il rientro sui campi da tennis

Uno dei suoi tifosi però non vede l'ora che arrivi il 2023 per rivedere Camila Giorgi in azione sui campi da tennis. "Camila sei molto bella, si vede , ma.....quando torni in campo? Io adoro vederti giocare e mi manca", le scrive. E il countdown è iniziato. Dopo aver saltato la parte finale della stagione per una fastidiosa fascite plantare (ultimo match il secondo turno allo Us Open 2022 perso al super tie-break del terzo set contro la testa di serie numero 20, Madison Keys), la speranza dei fans di Camila è che torni in campo a inizio anno quando riprenderà la stagione dei tornei (primo appuntamento clou ovviamente l'Australian Open). La tennista marchigiana ripartirà dalla posizione numero 68 del ranking Wta, lei che è stata anche al 26° posto e che ha vinto il Wta 1000 del Canada nel 2021. Quest'anno è stata fermata da alcuni infortuni che non le hanno permesso di giocare molto (16 vittorie e 16 sconfitte), ma c'è da giurare che se starà bene, Camila potrà regalare vittorie e soddisfazioni ai tifosi italiani: cercando magari di riprendersi la corona di migliore tennista italiana (attualmente di Martina Trevisan 28° nel ranking Wta) e andando all'assalto - insieme alle sua compagne di squadra - di quella Billie Jean King Cup che quest'anno non ha potuto disputare nel momento cloud autunnale con i gironi della finals (Davis femminile poi vinta dalla Svizzera trascinata da una grande Belinda Bencic, che poi si è concessa una meritata vacanza alle Maldivi: qui le foto)