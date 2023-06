Camila Giorgi vs Venus Williams, Birmingham sembra... Wimbledon

Camila Giorgi contro Venus Williams: Wta Birmingham con vista su... Wimbledon

Il primo turno del Wta 250 di Birmingham offre una sfida affascinante per Camila Giorgi: di fronte ci sarà una delle più grandi tenniste di sempre, Venus Williams (che ha preso una Wild Card per partecipare al torneo). La Venere Nera del tennis magari non sarà più la giocatrice capace di vincere 5 volte Wimbledon (oltre a 2 Australian Open e Us Open e un Roland Garros), però già solo rivedere in campo l'ex numero 1 del mondo e sorella dell'immensa Serena, suscita sempre emozioni anche a 43 anni (e dopo quasi 30 anni di carriera sembra ancora divertirsi sui campi da tennis, nessuna voglia di ritirarsi).

Camila Giorgi contro Venus Williams, precedenti e ranking Wta

Camila Giorgi, che inizia la settimana tra le top 50 Wta (è 48°) dopo l'eliminazione al secondo turno di Nottingham, deve cercare di confermare almeno i quarti di finale dello scorso anno (per non uscire dalle prime 60 del mondo) e non sarà impresa facile. Contro Venus Williams i precedenti sono 2-0 per l'americana, ma bisogna tornare indietro nel tempo (Us Open 2018 e Australian Open 2015): la tennista statunitense è reduce dalla sconfitta in tre set (dopo aver conquistato il primo parziale ed essere stata avanti di un break nel secondo) contro la giovane elvetica Céline Naef.

Camila Giorgi, Ostapenko sulla sua strada a Birmingham se batte Venus Williams

In caso di vittoria contro Venus Williams infatti per la Camila Giorgi potrebbe esserci la numero 2 del seeding Jelena Ostapenko (1-2 il bilancio tra le due ma 0-2 su erba) che affronta a sua volta la Noskova all’esordio.

