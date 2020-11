Cassano show (con Bobo Vieri): "Totti ha preso il covid e..."

Christian Vieri e Antonio Cassano hanno dato vita a una diretta Instagram spettacolare come i gol che segnava Bobo e le giocate di Fantantonio sui campi di calcio. I due hanno parlato del film di Totti "Mi chiamo Francesco" (pelliocola diretta da Alex Infascelli e in onda su Sky Cinema Uno e Sky Sport Serie A). "Non l'ho ancora visto, ma su due ore di film parla solo di me: quasi 45 minuti" dice ridendo il Pibe di Bari Vecchia. Vieri: "Comunque ne parla bene". L'ex fantasista della Roma: "Ci credo, sono quasi venti anni che col Pupo ci conosciamo".

Francesco Totti poi interviene nella diretta con un messaggio. "Ha detto Francesco che ti presta cinque euro", dice Vieri nella sua 'Bobo Tv'. E Cassano ci scherza: "Ma quali cinque euro, gli do io cinque 'pappini'. Mi diceva che non sarebbe stato colpito dal coronavirus. Invece si è c..... sotto ed è stato dieci giorni a casa".

Messi o Maradona? “Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona poco più di 30. Poi Messi ha sì giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma mai con grandi difensori o portieri”, dice Antonio Cassano.