Cassano re dei talenti sprecati (France Football), poi Gascoigne. La top 10

Cassano re dei talenti sprecati per France Football

"Si può parlare di talento sprecato per chi ha vinto Scudetto e Liga, ha segnato 150 gol, di cui uno nella finale di Euro 2012? Sì, se si tratta di Antonio Cassano". Lo scrive France Football 'eleggendo' l'ex fantasista di Milan, Inter e Real Madrid al primo posto nella classifica dei 'talenti sprecati'. Cassano è stato giocatore incredibile, capace di giocate che pochissimi al mondo erano in grado di compiere e sono in tanti i tifosi italiani (ma non solo) che sognavano di vedegli sollevare un Pallone d'Oro, o trascinare magari la nazionale alla vittoria di un Mondiale. "È il più forte con cui ho giocato", ha scritto Francesco Totti nella sua autobiografia. La carriera di Fant'Antonio è stata però piena di alti e bassi: genio e sregolatezza.

Cassano, Gascoigne e Stan Bowles: il podio dei talenti sprecati secondo France Football

E ora questo 'premio' che mette Cassano in cima alla top-10 dei talenti mancati secondo il magazine francese, in un podio che lo vede davanti a Paul Gascoigne (alla ribalta delle cronache di questi giorni perché Gazza potrebbe essere naufrago sull'Isola dei Famosi 2021) e Stan Bowles, primatista di presenze del QPR negli anni '70 e ritenuto quando giocò nel Manchester City, un degno rivale di George Best. Appena fuori dal podio Antonio Valentin Angelillo, l'angelo dalla faccia sporca (soprannome coniato per lui e per i connazionali Maschio e Sivori da un massaggiatore che, li vedeva sempre con i visi macchiati di terra dopo gli allenamenti e li battezzò “cara sucia”) che nella stagione 1958/59 stabilì il primato di 33 gol in un campionato a 18 squadre con la maglia dell'Inter. In top-10 anche Adriano Leite Ribeiro, l'Imperatore che tanti supporter nerazzurri erano convinti potesse essere l'erede di Ronaldo il Fenomeno con la maglia nerazzurra.

1° posto Antonio Cassano

2° posto Paul Gascoigne

3° posto Stan Bowles

4° posto Antonio Angelillo

5° posto - Dimitar Berbatov

6° posto - Rishidi Yekini

7° posto - Mario Basler

8° posto - Nicolas Anelka

9° posto - Andy van der Meyde

10° posto - Adriano