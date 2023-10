Celtic-Lazio dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Tv-streaming...

Celtic-Lazio in tv e streaming: dove vedere la squadra allenata da Maurizio Sarri impegnata nella seconda giornata dei gironi di Champions League a Glasgow. E le probabili formazioni.

Celtic-Lazio dove vederla in tv e streaming: Sky, Canale 5, Mediaset, o Amazon Prime Video?

Lazio in trasferta: la squadra allenata da Maurizio Sarri gioca sul campo del Celtic Glasgow nella seconda giornata del girone di Champions League, dopo l'1-1 all'esordio all'Olimpico contro l'Atletico Madrid con gol clamoroso del portiere Provedel nei minuti di recupero (secondo in carriera dopo quello contro la Juve Stabia).

La squadra scozzese invece ha perso 2-0 a Rotterdam contro il Feyenoord (mentre domina in campionato con 6 vittorie e 1 pareggio nelle prime 7 gare). I bianconcelesti cercano un risultato importante sulla strada che porta agli ottavi di finale di Champions e si vogliono lasciare alle spalle la sconfitta dello scorso weekend a San Siro contro il Milan (super Leao) che li ha lasciati a quota 7 punti in 7 partite di campionato (a 7 punti dalla zona Champions che vede terze alla pari Juventus e Napoli). Celtic-Lazio dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire la partita dei biancocelesti in Champions League.

Celtic-Lazio dove vederla in tv

Celtic-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport mercoledì 4 ottobre alle 21. Il match di Champions in in programma al "Paradise" di Glasgow, il Celtic Park, andrà su Sky Sport Uno (numero 201) e e Sky Sport (252). Niente diretta free su Canale 5 per la Lazio contro gli scozzesi (qui la partita programmata dell'ammiraglia Mediaset in questo turno di Champions).

Celtic-Lazio dove vederla in streaming

Celtic-Lazio in diretta streaming si potrà seguire sempre dalle 21 di mercoledì 4 ottobre su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.

Celtic-Lazio telecronisti Sky e Mediaset

La telecronaca di Celtic-Lazio sui canali Sky (e quindi SkyGo e Now) è stata affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Massimo Callegari e Andrea Agostinelli invece la racconteranno su Mediaset Infinity+.

Celtic-Lazio probabili formazioni

Ballottaggio a centrocampo tra Guendouzi e Kamada per la Lazio. Ciro Immobile guiderà l'attacco con Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson alle sue spalle.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Leggi anche