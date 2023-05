Cessione Sampdoria, Radrizzani: "Offerta? Interesse da investitori stranieri"

Cessione Sampdoria, corsa a due per evitare il fallimento. Radrizzani sorpassa Barnaba e visita Genova

Non si è ancora tenuta la prima convocazione dell’assemblea degli azionisti per l’aumento di capitale che già la Sampdoria è proiettata al prossimo 29 maggio, quando si terrà la seconda convocazione per l’aumento di capitale. Scaramanzia? No di certo, visto che la prima chiamata rischia di andare deserta. E, soprattutto, visto che la società blucerchiata ha le ore contate per evitare la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento, ndr).

Ormai si gioca a carte, quasi scoperte, e sul tavolo sono due le offerte che il Cda dovrà valutare in questi giorni, anche se la sensazione è quella che possa diventare determinante la voce dei creditori, e quindi delle banche. Sono loro che dovranno dare riscontro sulla possibilità di un rientro immediato di una parte dei debiti più investimenti per dare un futuro calcistico di primo piano alla Sampdoria in serie B.