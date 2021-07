Champions League: come vederla in diretta su Mediaset e su Infinity+, la guida

Champions League su Mediaset e Infinity+: come vedere le partite in diretta. La guida per gli amanti del calcio

L'offerta commerciale di Mediaset per i playoff e per la fase a gironi:

Dalla prossima edizione della UEFA Champions League, Mediaset trasmetterà 100 partite: 8 in chiaro e 92 a pagamento. Sommando anche la successiva fase a eliminazione diretta, le partite saliranno a 121 , con sole 16 partite che resteranno esclusiva di Amazon (la migliore sfida del mercoledì sera).

Partendo dai playoff, Infinity+ manderà in onda tutte le partite ad eccezione della partita trasmessa da Italia1 (al martedì) e da Amazon (al mercoledì).

Questo lo schema dei playoff, con tutte le sfide alle ore 21:

Martedì un match in chiaro (Italia 1)

Martedì due match su Infinity+ e Diretta Champions

Mercoledì due match su Infinity+ e Diretta Champions



Per quanto riguarda invece la fase a gironi, questo sarà il palinsesto:

Martedì ore 18.45 due match su Infinity+

Martedì ore 21 un match in chiaro (Canale 5, la miglior partita di una squadra italiana)

Martedì ore 21 cinque match su Infinity+ e Diretta Champions

Mercoledì ore 18.45 due match su Infinity+

Mercoledì ore 21 cinque match su Infinity+ e Diretta Champions

Inoltre, Mediaset evidenzia nella sua offerta commerciale che Infinity+ avrà un canale Diretta Champions con il live di tutte le partite in onda alle ore 21.00, che potranno così essere seguite in contemporanea per godersi il meglio degli incontri in calendario.